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01 Şubat 2017 Çarşamba 11:22

Seren Serengil, Zuhal Topal'ın Gözde Damat Adayı

Seren Serengil, Zuhal Topal'ın Gözde Damat Adayı
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Seren Serengil, Zuhal Topal'ın Gözde Damat Adayı Ali'ye Talip Oldu

Seren Serengil Zuhal Topal'la'nın gözde damat adaylarından Azerbaycanlı Ali'ye şaka yapmak için "Sibel" takma ismiyle talip oldu.

Seren Serengil, Zuhal Topal'la'nın gözde damat adaylarından Azerbaycanlı Ali'ye şaka yapmak için "Sibel" takma adıyla canlı yayına çıkıp Ali'ye talip oldu.

STÜDYO YIKILDI, ALİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Serengil içeri girer girmez tüm sütüdyodakiler ünlü şarkıcıyı alkış yağmuruna tuttu. Ancak Ali paravanın arkasındakinin Seren Serengil olduğundan habersizdi. Paravan açıldığında ise Ali şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı.

"ÇOK EĞLENDİM"

Serengil de Instagram hesabından programın bir bölümünün videosunu paylaşıp, "Bugün dünyalar tatlisi Zuhal Topal'a gittim. 
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