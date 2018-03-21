Seren Serengil ile Yaşar İpek’in barışma sözleşmesi

Seren Serengil ve Yaşar İpek'in ayrılık haberi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Duymayan Kalmasın programında Cengiz Semercioğlu, partneri Seren Serengil'e son durumu sormuştu.

Serengil ise yaptığı açıklamada buluşacaklarını ve ilişki sözleşmesi yapacaklarını, birbirlerinin yapmak istemedikleri şeyleri bir kağıda yazıp imza atacaklarını söyleyip "Eğer anlaşabilirsek barışacağız" demişti.

Gecce'nin haberine göre Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı. İşte şartlar…

Seren Serengil'in şartları

- Konu ne olursa olsun herhangi bir anlaşmazlıkta ve tartışmada evden eşyaları alıp gitmek yok. Yan oda olabilir, salon olabilir.

- Aramızda olup biteni aile fertlerine, sosyal medyada ve diğer mecralarda anlatmak yok.

- Haftada 1 gün erkek arkadaşlarıyla yemeğe gidebilir. Mekan bildirmek kaydıyla masada başkalarının kız arkadaşları olmayacak.

- Birbirinin telefonunu karıştırmak yok. İstendiği an bakılabilir.

- Bir ay içinde bekar evi kapatılacak.

- Aldatmak asla yok. Sevgi bittiğinde gitmek isteyen söyleyecek. Bir başka kadınla mesajlaşmak, görüşmek, yemek yemek de bunun içine giriyor.

- Sevgimiz sorgulanmayacak. Sosyal medyada paylaştığım şarkıları takmayacak. Dinlediğim şarkılara karışmayacak. 1 Haziran 2018 tarihinde müzik paylaşımına başlanacak.

Yaşar İpek'in şartları

- Geçmiş hayattaki teyze, abla, amca yok cenazeye bile gidilmeyecek.

- Kız kıza tatil yok.

- Kız kıza gece kulübü yok.

- Her ne olursa olsun yalan yok.

- Dışarıda kalmak yok.

- Haftada 1 arkadaş grubu ile akşam yemeği olabilir.

- Benle yaşlanacaksın.

- Telefon şifreleri bilmek yok ama istenirse beraber bakılacak.

- İstendiği an taraflar birbirlerini görüntülü olarak arayabilecek.