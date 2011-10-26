Serdar Ortaç En Büyük Pişmanlığım Ahmet Kaya Olayı

Serdar Ortaç yıllar sonra Ahmet Kaya olayında yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söyledi.



Gecelerde görmeye alıştığımız Serdar Ortaç Kuruçeşme' de arkadaşlarıyla bilardo ve playstation oynadı.

Yaklaşık 6 saat aynı mekanda arkadaşlarıyla oyun oynayan Serdar Ortaç, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son günlerde yaşanan terör ve afet olaylarıyla ilgili konuşan Ortaç, "Çok üzgünüm. Yeni yeni toparlanıyorum. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırım." dedi.

Yıllar önce Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Ahmet Kaya ile polemiğe giren ve uzun süreli bir tartışmayı alevlendiren Ortaç "O bir gençlik hatasıydı. Daha milliyetçi görünmek için yapmıştım. Ama hayatımın en büyük hatasıymış. Çok pişmanım. Çıkıp Onuncu Yıl marşını falan okumam çocukçaydı" diyerek adeta günah çıkardı.

Ortaç daha sonra objektiflere poz verdikten sonra aracıyla Kuruçeşme'den ayrıldı.