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Serdar Ortaç, Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddiasına yanıt verdi

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı

Serdar Ortaç, Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddiasına yanıt verdi

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ın iş için gittiği Miami'de Arap şeyhlerinden birinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı

13 Nisan 2018 Cuma 18:05
Serdar Ortaç, Chloe'nin Arap Şeyhiyle beraber olduğu iddiasına yanıt verdi
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Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

SERDAR DOĞRULADI: YEMEK YEMİŞLER AMA...

Konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Serdar Ortaç, sonunda suskunluğunu bozdu. Eşinin Arap şeyhiyle yemek yediği iddialarını doğrulayan Serdar Ortaç, "Amerika'da bir sürü dostumuz var. O dostlardan birkaç tanesiyle de yemeğe çıkıyor kadın. Yemeği de mi yasaklayayım kadına? Yemek yerken de 20-25 kişilik masada millet görüyor. Oradaki Türkler klasik dedikoduyu sevdiği için adamı soruşturuyorlar ve bir Arap şeyhinin oğlu çıkıyor" şeklinde konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY ASLA YAPMAZ'

Boşanacakları yönündeki dedikodular hakkında da açıklamalarda bulunan popçu, "Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Böyle bir şey asla yapmaz. Öyle bir kadın değil. Boşanmamızı istiyorlar. Ama boşanmayacağım" dedi.

'BEN HANIMA YASAK KOYMAM'

Son olarak eşinin paylaştığı cesur pozlara da değinen Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı: "Ben hanıma hiç yasak koymam. Hanıma yasak koymak özgürlüğüne müdahale etmektir."

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