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Serdar Ortaç: Artık öküz oldum

Serdar Ortaç önceki gün Çeşme’de bir plajda konser verdi.

Serdar Ortaç: Artık öküz oldum

Serdar Ortaç önceki gün Çeşme’de bir plajda konser verdi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:19
Serdar Ortaç: Artık öküz oldum

Serdar Ortaç Çeşme’de konserde sevenleriyle buluştu. İrlandalı eşi Chloe Loughnan ise Yunan adası Girit’e tatile gitti.

Serdar Ortaç şarkı söylerken, kendini dinlemeyip cep telefonlarıyla ilgilenen hayranlarına tepki gösterdi. “Bir gün ben yok olunca, ‘Ulan bir Japon vardı, konserine gitmiştik. Ama eğlenmek yerine telefonumuzla ilgilenmiştik’ diye pişman olacaksınız” dedi.

‘KAFAMA TAKMIYORUM’

Serdar Ortaç hızını alamadı dans etmeyenlere de laf attı: “50 yaşıma merdiven dayadım, MS tedavisi görüyorum ama yerinde duramıyorum, sürekli oynuyorum. İçiniz geçmiş sizin, canlanın biraz hadi, kıpırdanın!”

Serdar Ortaç artık hiçbir şeye üzülmediğini de söyleyip “Kötü şeyleri kafama takmıyorum. Millet ağlıyor, ben tepkisizce bakıyorum. Öküz oldum resmen” dedi.

Serdar Ortaç, bayramın ikinci günü de Girne’de konser verecek.

İrlandalı Chloe Loughnan, Yunanistan’ın en büyük adası Girit’te verdiği bu pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Takipçileri övgüler yağdırdı.

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