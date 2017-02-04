Semih'i taklit etmek isteyen Erdi rezil oldu





Survivor 2017'nin ses getiren ismi Erdi, Survivor 2016'nin efsane ismi Semih'i taklit etmek isterken rezil oldu.



Survivor 2017 gönüller takımında yarışan Erdi, kendisiyle arasında benzerlik kurulan Survivor'ın efsane ismi Semih'i taklit etmek isterken rezil oldu.



7 KELİMEYLE 7 ARKADAŞINI TANIMLADI



Hatırlanacağı gibi geçen yıl Semih, 7 takım arkadaşını teker teker oburluk, kibir, tembellik, kıskançlık gibi 7 kelimeyle tanımlamıştı.



3'ÜNCÜ İSİMDE TAKILDI



Erdi'de Semih'i taklit edercesine arkadaşlarını tek kelimeyle tanımlamak istedi. Erdi; "Bir kemikleşme var ki ilerleyen günler de bu adanın felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir..." dedi ve ondan sonra sıraladığı isimleri tek kelimeyle tanımlayamadı. Semih'i taklit etmek isterken amiyane tabirle rezil oldu.

