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04 Şubat 2017 Cumartesi 07:04

Semih'i taklit etmek isteyen Erdi rezil oldu

Semih'i taklit etmek isteyen Erdi rezil oldu
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Semih'i taklit etmek isteyen Erdi rezil oldu

Survivor 2017'nin ses getiren ismi Erdi, Survivor 2016'nin efsane ismi Semih'i taklit etmek isterken rezil oldu.

Survivor 2017 gönüller takımında yarışan Erdi, kendisiyle arasında benzerlik kurulan Survivor'ın efsane ismi Semih'i taklit etmek isterken rezil oldu.

7 KELİMEYLE 7 ARKADAŞINI TANIMLADI

Hatırlanacağı gibi geçen yıl Semih, 7 takım arkadaşını teker teker oburluk, kibir, tembellik, kıskançlık gibi 7 kelimeyle tanımlamıştı.

3'ÜNCÜ İSİMDE TAKILDI

Erdi'de Semih'i taklit edercesine arkadaşlarını tek kelimeyle tanımlamak istedi. Erdi; "Bir kemikleşme var ki ilerleyen günler de bu adanın felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir..." dedi ve ondan sonra sıraladığı isimleri tek kelimeyle tanımlayamadı. Semih'i taklit etmek isterken amiyane tabirle rezil oldu.


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