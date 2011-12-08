'Seks yaş günü hediyesi olamaz'

RTÜK'ten Deniz Yıldızı dizisine uyarı geldi. Dizide genç kızın 'doğum günü' hediyesi olarak cinsellik mesajı vermesi 'gençleri özendirip, eyleme geçirir nitelikte' bulundu.

RTÜK'ten Fox TV'de her akşam saat 19.10'da 'genel izleyicisi' logosuyla ekrana gelen Deniz Yıldızı dizisinin 28 Eylül'de yayımlanan bölümündeki bir sahne için uyarı var...

Ceza getiren sahne ve RTÜK'ün ilginç gerekçeleri şöyle: RTÜK'ün tepkisini çeken sahnede, genç kadın sevgilisini öpüyor ve 'Bu da benim doğum günü hediyem' diyor. İki sevgili öpüşmeyi sürdürerek yatak odasına geçiyor, ikilinin sevişmeye başladığı görülüyor.

Akşam gazetesinin haberine göre RTÜK sahnenin çocukların da ekran başında olduğu bir saatte 'genel izleyici' logosuyla yayımlanmasını 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması' ilkesine aykırı buldu. Cezaya RTÜK'ün CHP'li üyeleri Hülya Alp ve Süleyman Demirkan, 'sansür sonucu doğurur' gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu. RTÜK uzmanlarının şikayet konusu olan sahne ile ilgili yazdığı rapor ise şöyle:

DENİZ ATEŞLİ ŞEKİLDE ÖPER VE......

'Dizinin 28 Eylül tarihinde yayınlanan bölümünde Deniz, sevgilisi Mert'e evinde doğum günü partisi düzenlemeye karar vermiştir. Pasta kesildikten sonra herkes hediyelerini verip iki sevgiliyi baş başa bırakmak için evden ayrılmıştır. Mert ve Deniz arasında ise şu konuşmalar geçmiştir: 'Sıra geldi benim doğum günü hediyeme'. 'Hadi ya! Neymiş senin hediyen?'. Deniz, sevgilisi Mert'in dudaklarına bir öpücük kondurur. Bundan sonra Deniz ve Mert ateşli şekilde öpüşerek odaya girer. Mert, Deniz'i yatağa yatırarak üzerine çıkar ve öpmeye başlar.' Raporda dizinin konusu itibarıyla genç izleyici kitlesine hitap ettiği belirtildi. Raporda 'Sahnelerin doğum günü kutlaması, doğum günü hediyesi, cinsellik, doğum günü hediyesi olarak cinsellik, özellikle bu kitleyi etkileyecek düzeyde, özendiriciliği yüksek sahneler olduğu değerlendirilmektedir' denildi. Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nin 2008'de bir başka konu için hazırladığı bilirkişi raporuna da atıfta bulunularak, 'Televizyonda cinselliğin açık bir biçimde sergilenmesi, özendiriciliği yüksek ve eyleme geçmeyi cesaretlendirici yayınlar yapılması sakıncalı bulunmuştur' ifadesine yer verildi.



