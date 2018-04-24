Seks tarikatına ünlü oyuncuları da çağırmış

Gözaltına alınan ünlü oyuncu Allison Mack'in tarikatın üst düzeyinde görev yaptığı ve aralarıdna Harry Potter yıldızı Emma Watson ile şarkıcı Kelly Clarkson'ı ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Meşhur kurgu karakter Superman’in gençlik yıllarının anlatıldığı Smallville ile şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Allison Mack, ABD basınında geniş yer kaplamaya devam ediyor. Geçen hafta gözaltına alındıktan sonra bir tarikata üye olduğu ve şöhretini kullanarak bu kişileri fuhuşa zorladığı ortaya çıkan Mack hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Çok okunan haber sitesi Business Insider, Mack’in etkisini kullanarak başka yıldız oyuncuları tarikata dahil etmeye çağırdığı ortaya çıktı. Mack’in Harry Potter serisiyle yıldız statüsüne erişen Emam Watson’a Twitter üzerinden çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Belgelerde Mack’in, Watson’a 2016 yılının Ocak ayında, “Ben de senin gibi bir oyuncuyum ve harika bir kadın hareketine dahil oldum. Bence sen de bunu çok seversin. Eğer istersen bir konuşalım” dediği belirlendi.

Mack’in “kadın hareketi” olarak adlandırdığı oluşumda, liderliğini Keith Raniere isimli bir adamın üstlendiği bu olayda genç kadınlar kaçırılarak ya da ikna edilerek köle haline getiriliyor ve fuhuşa zorlanıyordu. Öyle ki tarikata katılan kadınların kasıklarına yakın noktalara kızgın demirle Raniere’nin baş harflerinin yazıldığı ifade edilmişti. Öyle ki geçen hafta yapılan baskınlarla gözaltına alınan Mack ve Raniere’nin bu suçlardan ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD basını Watson’ın Mack’e yanıt vermediğini yazarken, tarikatta üst seviyede olan Mack’in daha sonra şarkıcı Kelly Clarkson’a mesaj attığı belirlendi. Mack’in Clarkson’a, “Duyduğum kadarıyla oynadığım dizinin hayranıymışsın. Ben de senin hayranınım. Bir ara konuşalım” dediği ortaya çıktı. Clarkson’ın da Mack’e yanıt vermediği açıklanırken, tarikata Mack ile birlikte giren ünlü oyuncu Kristin Kreuk kısa süre sonra tarikattan kaçtığını açıklamıştı.