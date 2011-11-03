Şehzade dönüyor

İtalya’da yaşayan Türk oyuncu Mehmet Günsür, “Muhteşem Yüzyıl”da Şehzade Mustafa’yı canlandırmak için Türkiye’ye dönüyor.

1,5 yıl kalacak

Yıllardır İtalya’da yaşayan oyuncu Mehmet Günsür, “Muhteşem Yüzyıl”dan gelen teklifi geri çeviremedi, ailesiyle birlikte 1,5 yıllığına Türkiye’ye gelmeyi kabul etti. Burada en son “Aşk Tesadüfleri Sever” filminde rol alan Günsür, önümüzdeki şubat ayında İstanbul’a gelecek ve 2013 Haziran’ına kadar “Muhteşem Yüzyıl”da şehzade Mustafa’yı canlandıracak.

Ailesi de geliyor

Günsür, “Gelen teklifler arasında en etkili ve en beğendiğim bu oldu. Kadroya şubat ayında dahil olacağım ve 2013’un Haziran ayına kadar bu rolü üstleneceğim” dedi. Yönetmen eşi Caterina Mongio ile oğlu Ali ve kızı Maya’nın da haziran ayında okullar kapanınca yanına geleceğini belirten Günsür, “Çocukları burada bir ıtalyan okuluna yazdırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.