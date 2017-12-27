banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Işıklar Butik Kasapta Kaçak Et
Işıklar Butik Kasapta Kaçak Et
Elektrik Kesintisi Var
Elektrik Kesintisi Var
Avlanırken Kardeşini Vurdu
Avlanırken Kardeşini Vurdu
MERAL AKINCI FAZIL PLÜMER ANAOKULU’NU ZİYARET ETTİ
banner256

Seda Sayan Yaşını Küçülttü!

Seda Sayan Yaşını Küçülttü!

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:46
Seda Sayan Yaşını Küçülttü!
banner238

Sahneye çıkabilmesi için yaşının büyütüldüğünü söyleyen Seda Sayan dava açmıştı. Mahkeme ünlü sanatçının doğum tarihini 4 yıl ileri çekti.

Mahkeme kararıyla yaşını 6 yıl küçülten şarkıcı Sibel Can, şarkıcı Seda Sayan'a örnek oldu. Can'dan sonra Sayan da yaşını küçülttü. Sayan, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen yıl yaşının düzeltilmesi istemiyle dava açmıştı. Can gibi şarkı söylemesi ve sahnelerde yer alması mümkün olmadığı için babası tarafından mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü belirten Sayan, "Yaş düzeltildikten sonra kardeşlerimin arasında en büyük olarak görünüyorum. Hâlbuki benden iki yaş büyük ablam var. Nüfusta 4 Ocak 1959 olan doğum tarihimin 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verilsin" dedi.

Davanın geçen hafta görülen duruşmasına Sayan'ın avukatları katıldı. Nüfus müdürlüğünün avukatı "Herhangi bir engel yoktur. Takdir mahkemenindir" dedi. Bunun üzerine kararını açıklayan mahkeme Seda Sayan'ın doğum tarihini 3 yıl 11 ay 26 gün ileri çekerek 30 Aralık 1962 olarak düzeltilmesine karar verdi.

Sahneye çıkabilmesi için yaşının büyütüldüğünü söyleyen Seda Sayan dava açmıştı. Mahkeme ünlü sanatçının doğum tarihini 4 yıl ileri çekti.

Son Güncelleme: 28.12.2017 00:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun'un Kadroya Almadığı İsim O Diziye Dahil Oldu!
Acun'un Kadroya Almadığı İsim O Diziye Dahil Oldu!
BÜYÜK AŞK BİTTİ!
BÜYÜK AŞK BİTTİ!
ŞOK ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!
ŞOK ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim