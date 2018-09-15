Seda Akgül'den kaleci Loris'e şaşırtan teklif

Kanal D ekranlarında yayınlanan 4 Kadın Zamanı programı sunucularından Seda Akgül, Beşiktaşı'ın yeni kalecisi Loris Karius'u 3,750 TL karşılığında öpmek istediğini söyledi.

"3,750 LİRA VEREREK ÖPERİM"

Programda bir haber hakkında konuşan Seda Akgül, canlı yayında Loris Karius'u öpmek istediğini söyledi. Akgül, "Şimdi benim canım birine öpücük atmak istese" diyerek başladığı konuda şöyle konuştu: Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3.750 lira. Gel kardeş der öperim.

"EVE KONUK ALALIM"

Program sunucularından Hande Ataizi'nin "O zaman konuk alalım" demesine ise "Alalım ama eve, çaya gelsin" dedi.