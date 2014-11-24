Şebnem Ferah'tan Deniz Seki yorumu

Deniz Seki ’ye üzülüyorum



Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre ünlü rockçı Şebnem Ferah, önceki gece bir yıldır birlikte olduğu müzisyen Çağkan Demiralp'la Kuruçeşme Members ’da eğlendi.



Müşterilerin ardından saat 04.30 ’da el ele mekandan ayrılan çift, gazetecileri kırmayarak beraber poz verdi. Ferah, geçen hafta tutuklanarak cezaevine konulan Deniz Seki için mektup yazan Sezen Aksu'yla aynı duyguları paylaştığını belirterek, “Ben de çok üzülüyorum” dedi.