Savcı: İbrahim Tatlıses'e saldırı emri PKK'dan

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in saldırıya uğramasıyla ilgili iddianamede, 9’u tutuklu 12 şüpheli “devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak”la suçlandı.

İddianamede, saldırının PKK’nın talimatıyla yapıldığı da iddia edildi. Video: Tatlıses'ten kameraya ilk selam Tatlıses gazetecilere el salladı. İbrahim Tatlıses evlendi İbrahim Tatlıses, tedavisinin sürdürüldüğü Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Ayşegül Yıldız ile evlendi.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 14 Mart’ta uğradığı silahlı saldırıyla ilgili iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın hazırladığı iddianamede Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 12 şüpheli yer alıyor. İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Abdullah Uçmak dahil 7 şüphelinin "devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak" suçunu işledikleri iddia edildi.

Savcı Muammer Akkaş, saldırının “Bölücü terör örgütünün talimatıyla yapıldığını” da ileri sürdü.