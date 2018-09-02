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Savaşcı Türkler arıyorum!

Miss Fashion TV ödülleri için Antalya’ya gelen dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı Jean Claude Van Damme “Yeni projem için güçlü ve savaşçı Türkler arıyorum. Bana sosyal medyadan ulaşın” çağrısı yaptı

Savaşcı Türkler arıyorum!

Miss Fashion TV ödülleri için Antalya’ya gelen dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı Jean Claude Van Damme “Yeni projem için güçlü ve savaşçı Türkler arıyorum. Bana sosyal medyadan ulaşın” çağrısı yaptı

02 Eylül 2018 Pazar 09:24
Savaşcı Türkler arıyorum!

RIXOS SUNGATE, Fashion TV tarafından organize edilen Miss Fashion TV Awards’a ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden yarışmacının katıldığı final gecesinde Moldova’yı temsil eden Gabriela Slivca birinci olurken, Türk güzel Rengin Kurt ise Miss Fotomodel seçildi. Dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı, Belçikalı sporcu Jean Claude Van Damme, organizasyona onur konuğu ve jüri üyesi olarak katıldı. Van Damme “Michel Adam’la çok güzel bir projemiz var.  Adı ‘Falconman’. Büyük bir televizyon şovu. Bu projede erkek ve kadın Türk oyuncular da olacak. İsimleri henüz belli değil. Güçlü ve savaşçı bir karakter arıyoruz. Adaylar benimle Facebook hesabımdan irtibata geçerse çok mutlu olurum” diye konuştu.  

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