Şarkıcı Hatice ölümden döndü

Cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan şarkıcı Hatice, direksiyon başında şarkı söylerken ufak bir kaza atlattı. Arkadaşının kamerasına yansıyan görüntüde şarkıcı Hatice, şarkısını söyleyerek yoluna devam etti.

ŞARKISINA DEVAM ETTİ

Şarkıcı Hatice bir düğüne katılmak için arkadaşı ile yola çıktı. Direksiyon başında olan Hatice, Sezan Aksu'nun "Tükeneceğiz" şarkısını söylemeye başladı. Bir kaç dakika sonra şarkı söylerken kendinden geçen şarkıcı,yoldaki engeli görmedi ve ufak çaplı bir kaza yaptı. O anda arkadaşının kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada olay oldu. Hatice ise ufak kazayı önemsemeyerek şarkısına da yoluna da devam etti.