Sandal çiftinin keyifli akşamı

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre sanatçı Mustafa Sandal ve Emina Sandal çifti önceki akşam Levent ’te bulunan bir Avm de görüntülendiler.



Yakın dostları ile akşam yemeği yiyen çiftin keyifleri yerindeydi. Uzun süredir magazin gündeminde yeni bir haberle göremediğimiz ikili flaşların patlamasına aldırış etmeden yemeklerine devam ettiler. Çiftin iki çocuklarının da yanında olmaması dikkatlerden kaçmadı.