Samyeli'nin istediği para dudak uçuklattı!

Cem Yılmaz'la birlikteliği sonrası magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Defne Samyeli, bu durumu büyük bir avantaja çevirdi

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, ünlü çiftin birlikteliği sonrası ortaya çıkan durum ile ilgili olarak, "Bir Gecelik Sahne için 80 Bin Lira İstiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AŞK DEFNE SAMYELİ'NE YARADI

Komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin mutlu mesut ilişkisini herkes diline dolamış durumda! En çok söyledikleri de, bu aşkın en çok Defne Samyeli'ne yaradığı!

Özellikle de çocukluğundan beri müzik yapmak isteyen, bir dönem Melih Kibar'la çalışıp bir de albüm çıkaran Samyeli'nin müzik sektöründe bir türlü istediğini bulamadığını; ancak sevgilisi Cem Yılmaz'ın popülaritesi sayesinde sektörde talep görmeye başladığı konuşuluyor.

CEM YILMAZ'DAN ÖNCE 5 BİN LİRA ALIYORDU

Kimsenin ağzı torba değil tabii ama konuşanlar çok da haksız sayılmaz. Çünkü yakın bir arkadaşım; Bodrum'da bir mekanda çıkması için Defne Samyeli'ne menajeri aracılığıyla teklif götürmüş. Aldığı cevabı okuduğunuzda onun gibi siz de hayrete düşeceksiniz!

Defne Samyeli'nin tek gecelik program kaşesi 80 bin liraymış.Eğer dört program ve üstü olursa, o zaman gecelik kaşesi 30 bin lira olurmuş! Kış sezonunda Levent'te La Boucherie'de sahneye çıkan Defne Samyeli'nin o dönem gecede 5 bin lira kazandığı konuşulmuştu. Eğer bu rakam doğruysa; Cem Yılmaz aşkının kendisine yaradığı çok doğru. Baksanıza; sürekli işlerde bile tek gecelik kaşesini altıya katlamış durumda!"