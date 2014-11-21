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Sahte kimlikle evlenen damada 5 yıl hapis!..

Hürriyet'te yer alan habere göre evli olduğu halde arkadaşının nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp başka kadınla evlenen sanık, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Sahte kimlikle evlenen damada 5 yıl hapis!..

Hürriyet'te yer alan habere göre evli olduğu halde arkadaşının nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp başka kadınla evlenen sanık, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

21 Kasım 2014 Cuma 16:17
Sahte kimlikle evlenen damada 5 yıl hapis!..
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Hürriyet'te yer alan habere göre evli olduğu halde arkadaşının nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp başka kadınla evlenen sanık, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Ahmet Çiftçi (28) ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Çiftçi, savunmasında, sahte nüfus cüzdanı kullanarak evlendiği H.T'nin (20), kendisinin evli olduğunu bildiğini ileri sürerek, “Birbirimize aşık olmuştuk. H.T, benden hamile kaldığını söyledi. Evli olduğumu biliyordu. Ailesine durumu anlatmak için birinden kimlik bulmamı istedi. Nikah yapıp, ailesini inandırmayı amaçlıyordu. Gerçek kimliğimi sadece H.T. biliyordu” dedi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Çiftçi'ye, "resmi belgede sahtecilik" suçunun 5 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Başkasıyla evli olan 5 çocuk babası Ahmet Çiftçi, eczanede tanıştığı H.T. ile evlenebilmek için arkadaşı İ.T'den ilaç yazdırma bahanesiyle aldığı nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırıp, bu kadınla resmi nikah kıydırmıştı.

Aile sağlı merkezi yetkilileri, İ.T'yi telefonla arayıp, kayıtlarda resmi nikahlı eşi görünen H.T'nin gebeliğinde 7. ayını doldurduğu bilgisini vermiş, gerçeği öğrenen H.T'nin şikayeti üzerine Ahmet Çiftçi yakalanmıştı.
Anahtar Kelimeler:
EvlilikDamatHapis CezasıSahte KimlikSon Haberler
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