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Saç Şekliniz Kişiliğinizin Aynası.

Kadınların Ruh Hallerine Göre Saç Şekilleri

Saç Şekliniz Kişiliğinizin Aynası.

Kadınların Ruh Hallerine Göre Saç Şekilleri

22 Ekim 2011 Cumartesi 13:08
Saç Şekliniz Kişiliğinizin Aynası.
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Saç modelleri insanın ruh hali hakkında bilgi verir” diyen Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, özellikle kadınların model seçerken tereddüt ettiğini söyledi ve saç şekline göre insanları analiz etti.

Kadınların Ruh Hallerine Göre Saç Şekilleri

Dağınık Saç ve Topuz: Kadınlarda dağınık saç modeli kendinden emin, özgürlüğüne düşkün bir kadını yansıtırken, tam topuz modelini ise ağırlığını hissettirmek, asaletini göstermek isteyenler tercih eder.

Kısa Saç: Kısa saçı, daha erkeksi yapıdaki kadınlar kullanır.

Arkadan Bağlanan Saç: Kadının neşesini gösterir. Bu model, bazen ilgi beklendiğini de anlatabilir.

Tam Topuz Modeli: Ağırlığını hissettirmek, asaletini göstermek, bulunduğu ortamın önemini vurgulamak isteyen kadınlar tarafından tercih edilir. Arka topuz ve ön kısmındaki bir miktar dağınık saç şekli ise genellikle büro gibi kapalı ortamlarda çalışan kadınların modelidir. En rahat saç tipidir.

Fönlü ve Kısa Saçlar: Fön çektiren ya da uzun saçlarını kısaltan kadınlar, hayatının monotonluğundan sıkılmış olabilir ve bazı değişiklikler istediğini gösterir.

Bakımsız Saçlar: Bakımsız, düzensiz saçlar, depresyon haline işaret eder.

Erkeklerin Ruh Hallerine Göre Saç Şekilleri

Dağınık Saç Modeli: Erkeklerde de özgürlük demektir. Kendine güvenen erkekler kullanır.

Saçı Sakalı Birbirine Karışmış Erkekler: Saçı sakalıyla bütünleşen erkekler, bulundukları ortamın önemini vurgulamak, kendilerini göstermek istiyor demektir.

Son Güncelleme: 22.10.2011 13:08
Anahtar Kelimeler:
Saçşekliniz
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