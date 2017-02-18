‘Recep İvedik 5’ İçin Flaş Karar

Şahan Gökbakar ‘Recep İvedik 5’ için flaş karar aldı



Şahan Gökbakar korsana savaş açmak için özel ekip kurdu. Ünlü şovmen, sinema salonları ve sosyal medyadaki ekibiyle 'Recep İvedik 5'i izinsiz paylaşanları tespit edip onlara dava açıyor.Recep İvedik 4'ün rekor başarısını 'Recep İvedik 5' ile de sürdürmek isteyen Şahan Gökbakar, gişesini artırmak için ilginç bir yöntem buldu.Komedyen, yaklaşık 30 milyon kez izlenen fragmanıyla sinemaseverlerde büyük merak uyandıran yeni filminin gizliliğini korumak için sosyal medyadan önlem aldı.Hayranlarını önceki gün yaptığı paylaşımla uyaran Gökbakar şunları söyledi:"Değerli instagram kullanıcıları seyircilerimiz, heyecanınızı ve iyi niyetinizi anlıyorum. Ancak filmden çektiğiniz videoları sosyal medya üzerinden (facebook, instagram, twitter, periscope) yayınlamanız uygun değildir. Herkesi baştan uyarmış olayım. Ciddi bir ekip bu işi takip ediyor ve hukuki yollar kullanılıyor. Lütfen bu konuda empati yapalım ve özenli olalım. Anlayışınıza şimdiden çok teşekkür ederim."