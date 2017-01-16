Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 07:44

Recep İvedik 5 Geliyor

Recep İvedik 5 Geliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Recep İvedik 5 Geliyor

Recep İvedik serisi devam ediyor. Filminin yeni bir versiyonu daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, Şahan Gökbakar, “Recep İvedik” serisinin 5’inci filminin ilk fragmanını yayınladı.

Son olarak 2014 yılında vizyona giren 'Recep İvedik 4' ile yaklaşık 7,5 milyon gişe rakamına ulaşıp, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5’ ile 16 Şubat’ta hayranlarıyla buluşuyor. Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan Recep İvedik 5’in yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, renkli ve çok konuşulacak senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar’a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.

Recep İvedik 5’in fragmanı filmin birbirinden eğlenceli ilk görüntüleriyle birlikte sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Merakla beklenen filmin konusu ise şöyle:

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.
Spor organizasyonuna katılacak ekibin talihsiz olayı sonucu işler karışırken, Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi çıkar.
Fragmanda Recep İvedik, sporun her alanında boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor. Bambaşka bir yönüyle izleyeceğimiz Recep İvedik; yeni filminde gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkartacak performanslar sergiliyor.
Şahan Gökbakar’ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu kardeşi Togan Gökbakar’la birlikte yazdığı “Recep İvedik 5”ten ilk görüntüler ortaya çıktı. Serinin takipçilerinin merakla beklediği filmde Recep İvedik bu kez bambaşka bir yönünü gözler önüne seriyor.





 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Akkaya'nın Karnına Demir Saplandı! Ünlü Sanatçının Son Durumu... Deniz Akkaya'nın Karnına Demir Saplandı! Ünlü...
Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a Yerleşiyor! Kıvanç Tatlıtuğ Kıbrıs'a Yerleşiyor!
Ece Erken'den Kötü Haber! Ece Erken'den Kötü Haber!
Survivor 2017’ye Katılan Son İki Kişi Belli Oldu Survivor 2017’ye Katılan Son İki Kişi Belli Oldu
Arda Kural'dan Üzücü Haber! Arda Kural'dan Üzücü Haber!
Survivor 2017 Ne Zaman Başlayacak? Survivor 2017 Ne Zaman Başlayacak?
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Deniz Akkaya'nın Karnına Demir Saplandı!...

Haberi Oku