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Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı

Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:04
Program esnasında korkutan dakikalar! Hastaneye kaldırıldı

Program esnasında hastaneye kaldırıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ekranların yeni nesil programı 'Gelinim Mutfakta'da ilginç bir olay yaşandı. Cansu, isimli yarışmacı canlı yayında doğum sancısı gelmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Gelinim Mutfakta’nın 2 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak olan bölümünde hamile olan Cansu’nun doğum sancıları başlıyor ve herkesi büyük bir korku kaplıyor.

Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği ‘Gelinim Mutfakta’ isimli yarışmada ekranlarda çok az görülen bir hadise yaşandı. Hamile olarak yarışmaya devam eden Cansu’nun yayında doğum sancısı geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan yarışmacı, diğer arkadaşlarını ve stüdyoda bulunanları endişelendirdi.

Yayın esnasına doğum sancısını yoğun yaşamaya başlayınca başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı. Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu’nun bir an önce hastaneye kaldırılması gerekti. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladılar..

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