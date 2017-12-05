Pınar Altuğ Çıldırdı: Kına Göndereyim Size, Yakarsınız!

Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa gelen mesaja böyle tepki gösterdi.Pınar Altuğ'un, Instagram hesabından "Kocam" notu ve kalp emojileriyle paylaştığı fotoğrafa, bir takipçisi "Pınar Hanım gün gelecek kocanın gözleri genç arayışları olma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bu doğanın kuralı" şeklinde yorum yazdı.Başarılı oyuncudan söz konusu takipçisine cevap gecikmedi: O zaman hatırlatın kına göndereyim size, yakarsınız.Altuğ (43) ile eşi Yağmur Atacan (34), 2008 yılında evlenmişti.