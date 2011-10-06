Petek Dinçöz'ün yeni imajı.

Petek Dinçöz, müzik dünyasında depara kalkmaya karar verdi. Dinçöz, müzik dünyasına bomba gibi giren Kaya müzikle dün yepyeni bir anlaşmaya imza attı.

Günlerdir süren görüşmeler sonunda dün Kaya müziğin patronu Doğan Karakaya ile bir araya gelen Dinçöz, artık müzik konusunu hayatının “bir numarası” yapmaya karar verdiğini söylerken,

“Biraz ihmal ettim. Ama Kaya Müzik’le yeni bir sayfa açıyoruz. Beste seçiminden, fotoğraf ve klip çekimine kadar her şey son derece profesyonelce planlanacak. Önce müzik, sonra Tv”

dedi.

Son albümünün de aslında çok güzel olduğunu vurgulayan Dinçöz, “Ancak tv yoğunluğundan, üzerinde duramadım, arkasında olamadım. Şimdi televizyonun yanı sıra asla müzik hayatımı eksik

bırakmayacağım. Biraz fazla mesai olacak ama olsun, müzik için değer. Son yıllardaki ihmalimi telafi etmem gerekiyor” şeklinde konuştu.