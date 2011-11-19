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Pepee çalıntı mı?

Kıraç’ın eşi Ayşe Şule Bilgiç’in yoğun bir promosyon yaptığı çizgi filmi aşırma çıktı.Kıraç’ın...

Pepee çalıntı mı?

Kıraç’ın eşi Ayşe Şule Bilgiç’in yoğun bir promosyon yaptığı çizgi filmi aşırma çıktı.Kıraç’ın...

19 Kasım 2011 Cumartesi 12:25
Pepee çalıntı mı?
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Kıraç’ın eşi Ayşe Şule Bilgiç’in yoğun bir promosyon yaptığı çizgi filmi aşırma çıktı.Kıraç’ın karısı oyuncu Ayşe Şule Bilgiç fena yakalandı. Bu güçlü iddiayı ise Sabah yazarı Mevlüt Tezel ortaya attı. İşte o yazı...

PEPEE, BU ÇİZGİ FİLMDEN Mİ ESİNLENDİ? Aslında yazmayacaktım... Ekrana yansıyanların hemen hemen yarısı yabancılardan kopyalama-yapıştırma ya da fazlaca esinlenme olduğu için 'Pepee' yazmaya bile değmezdi... Ta ki, Dipnot'ta şu yazıyı okuyana kadar: "Çocuklar 'Pepee'yi çok seviyor... Üstelik 'Pepee' yabancı da değil. Onun İspanyol, Fransız ya da İngiliz bir çizgi film kahramanı olduğunu düşünenler yanılıyor. Yaratıcısı hepimizin yakından tanıdığı bir isim: Gazeteci, oyuncu, aynı zamanda da sanatçı, Kıraç'ın da eşi olan Ayşe Şule Bilgiç."

DEDESİ NİNESİ BİZDEN AMA... Hem kopyanın kralını çek hem de büyük yaratıcılık payesi kazan. Yoo, bu kadarı da fazla! Sevgili Dipnot editörleri, aranızda çocuk büyüten yok galiba. 'Pepee'yi bir de bana sorun. Bende iki küçük çocuk olduğu için çocuk kanallarını izlerim. Şu İspanyol çizgi kahraman 'Pocoyo' var ya, 'Pepee'nin ikiz kardeşi... Muhtemelen Şule Hanım, kariyeri cover yapmaktan ibaret, 'kopyalayapıştır'ın efendisi eşi Kıraç'ın izinden gitmiş! Evet, 'Pepee' Trakya karşılaması oynuyor, dedesi- ninesi bizden ama asıl önemli olan orijinali...

VALLAHİ AYIP! İddia ediyorum; liseli bir gence, "Al şu 'Pocoyo'yu bizden bir velet yap" deseler aynı değişiklikleri yapardı. Ama önemli olan konsepti yaratmaktır. Onu da sağ olsunlar, İspanyol arkadaşlar yapmış... Bizimkiler ise fili, zürafa yapmışlar, 'Pocoyo'nun şapkasını değiştirmişler... Lakin dış ses aynı. Tıpkı 'Pocoyo'da olduğu gibi bir yetişkin 'Pepee' ile konuşuyor, ona sayı saymayı, kardeşini sevmeyi vs. öğretiyor. Ama orijinali o kadar güzel ki, kopya çekerken gizleyememişler. 'Pepee'nin konuşma tarzı, ses tonlaması bile aynı. Tabii 'Pocoyo'dan 'Pepee' ismini üretmeleri de güzel! Bari Ali, Veli, Cin Ali deseydiniz... Hem neredeyse aynısını yap sonra da senden büyük yaratıcı diye bahsetsinler; hem de bu işi ticarete dök, dergisini falan çıkar. Ayıp ya... Vallahi ayıp!

Son Güncelleme: 19.11.2011 12:25
Anahtar Kelimeler:
BariTrakyaPromosyonçizgi Filmçizgi KahramanAyşe Şule Bilgiç
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