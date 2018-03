Pelin Karahan evlendi

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olarak tarihe geçen Kavak Yelleri'nde Aslı karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan geçtiğimiz günlerde yıldırım nikâhı ile evlendi. Pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barcelona'da sürpriz bir şekilde evlenen Karahan, şu günlerde "en büyük hayalim" dediği aile kurmanın heyecanını yaşıyor.

Barcelona'da evlenen çift, nikâhlarında başbaşalardı. Bunun kendi tercihleri olduğunu ifade eden Pelin Karahan, "Barcelona bizim için çok özel bir yer ve evliliğimiz burada başlasın istedik. Bu şekilde evlendiğimizi öğrenenler önce biraz şaşırdı ama sonra yaşadıklarımızı anlatınca hemen hepsi bize 'hayalimizi gerçekleştirdiniz' dedi. Biz, nikahımızın her anından çok keyif aldık. Evlenen arkadaşlarımızdan hep duyduğumuz bir cümle vardı: 'Düğüne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz, her şeyi sonra videodan izledik'. Biz böyle olmasını istemedik, şu an her anımız kare kare hafızamızda ve her şeyden çok keyif aldık. Her şey bize özeldi. Hayatıma Erdinç ile birlikte yeni bir başlangıç yaptığım için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Nikâh sonrası Barcelona sokaklarında gelinlik ve damatlıkla dolaşan çift, "Her şeyi kendimiz yaptık. Bilmediğimiz bir yerde tanımadığımız insanların arasında yalnızca ikimizdik. Bu bizim için çok güzel bir deneyimdi" diye konuştu.