Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Pelin Karahan evlendi

Pelin Karahan, Erdinç Bekiroğlu ile geçtiğimiz günlerde Barcelona’da yıldırım nikâhı ile evlendi.

Pelin Karahan evlendi

Pelin Karahan, Erdinç Bekiroğlu ile geçtiğimiz günlerde Barcelona’da yıldırım nikâhı ile evlendi.

22 Ekim 2011 Cumartesi 22:58
Pelin Karahan evlendi
banner238

Kavak Yelleri dizisi ile ünlenen Pelin Karahan, Erdinç Bekiroğlu ile geçtiğimiz günlerde Barcelona’da yıldırım nikâhı ile evlendi.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olarak tarihe geçen Kavak Yelleri'nde Aslı karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan geçtiğimiz günlerde yıldırım nikâhı ile evlendi. Pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barcelona'da sürpriz bir şekilde evlenen Karahan, şu günlerde "en büyük hayalim" dediği aile kurmanın heyecanını yaşıyor.

Barcelona'da evlenen çift, nikâhlarında başbaşalardı. Bunun kendi tercihleri olduğunu ifade eden Pelin Karahan, "Barcelona bizim için çok özel bir yer ve evliliğimiz burada başlasın istedik. Bu şekilde evlendiğimizi öğrenenler önce biraz şaşırdı ama sonra yaşadıklarımızı anlatınca hemen hepsi bize 'hayalimizi gerçekleştirdiniz' dedi. Biz, nikahımızın her anından çok keyif aldık. Evlenen arkadaşlarımızdan hep duyduğumuz bir cümle vardı: 'Düğüne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz, her şeyi sonra videodan izledik'. Biz böyle olmasını istemedik, şu an her anımız kare kare hafızamızda ve her şeyden çok keyif aldık. Her şey bize özeldi. Hayatıma Erdinç ile birlikte yeni bir başlangıç yaptığım için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Nikâh sonrası Barcelona sokaklarında gelinlik ve damatlıkla dolaşan çift, "Her şeyi kendimiz yaptık. Bilmediğimiz bir yerde tanımadığımız insanların arasında yalnızca ikimizdik. Bu bizim için çok güzel bir deneyimdi" diye konuştu.

 
Son Güncelleme: 22.10.2011 22:58
Anahtar Kelimeler:
PelinEvlenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim