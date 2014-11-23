Parmak kıran oyuncu suskun



Güneş'in haberine göre eski kız arkadaşı Naz Çekem'in "Parmağımı kırdı" suçlamasında bulunarak hakkında davacı olduğu oyuncu Ahmet Kural, olayın ardından ilk kez görüntülendi.



Kural, taksi beklerken kendisini görüntüleyen gazetecilere hakkında haksız yorumlar yapıldığını belirterek "Magazine de saygım sonsuz, ama çok haksız ve kötü yazılar hakkımda yazıldı, o yüzden konuşmuyorum" dedi. Kural, ara verdikleri "Kardeş Payı" dizisinin ocak ayında başlayacağını duyurdu.