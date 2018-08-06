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Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:22
Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı

Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton Limak Cyprus Deluxe Hotel'de Dj'lik yaparak KKTC'nin her tarafından gelen hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sevenleri, Hilton ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu. Basının da yoğun ilgi gösterdiği gecede Hilton siyah şık kıyafeti ile sahneye çıktı. Etkinlik öncesi muhteşem havai fişek gösterisi ile birlikte gösterisine başlayan Hilton, kısa bir konuşma yaparak tüm sevenlerini selamladı.

Türk kahvaltısına hayran kaldı

Bugün Sabah saatlerinde otelden ayrılan Paris Hilton kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu çekerek İnstagram hesabında paylaştı. “Türk kahvaltısı zamanı” ifadelerini kullanan Hilton, ilginç tepkileriyle beğenisini dile getirdi.

“Balayı için Kıbrıs'a gelirim”

Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan K. Kavaloğlu ile gazetecilerin sorularını cevaplayan Hilton, gezmeyi çok sevdiğini ve KKTC'de olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade etti.

Başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söyleyen Hilton, gazetecilerin, 'Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?' sorusuna, “Neden olmasın” cevabını verdi.

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Son Güncelleme: 06.08.2018 20:35
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