Özlem Yılmaz'dan Kötü Haber

Sevgilisi Özlem Yıldız'ı hastanelik etti

Özlem Yıldız evli erkek arkadaşı Mustafa Elgin'in eşinden boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenince sinir krizi geçirdi



Mustafa Elgin'le ilişkisi yüzünden gündemden düşmeyen Özlem Yıldız'a Elgin'den büyük darbe gelmişti. Yıldız, bunun üzerine sinir krizi geçirdi.





Özlem Yıldız evli erkek arkadaşı Mustafa Elgin'in eşinden boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Kavacık'ta özel bir hastaneye kaldırılan ünlü sunucuya sakinleştirici iğne yapıldı. Yıldız 1 aydır birlikte olduğu erkek arkadaşının evli olduğu ortaya çıkınca “Boşanma davasını 6 ay önce açmışlar. Yuvasını ben bozmadım” demişti.