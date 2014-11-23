Özlem Yıldız'dan evlilik sinyali

Güneş'in haberine göre sunucu Özlem Yıldız, Set Meral Standında Arap, Dubai ve Azeri müşterilere tek başına mini bir defile sundu. Beyaz gelinliği andıran elbiseyle basına poz veren Yıldız, evlilikle ilgili sorular üzerine eşinden yeni boşanan Mustafa Elgin'le yaşadığı ilişkisinin yolunda giittiğini belirterek "Evliliğe inancımı yitirmedim ki. Tabii ki, bir gün evleneceğim. Bunun için erken ama mutluyum, huzurluyum seviyorum desem yeterli olur sanırım” diyerek ikinci kez evlenebileceğinin sinyalini de verdi.
23 Kasım 2014 Pazar 17:17