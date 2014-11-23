Özlem Yıldız'dan evlilik sinyali

, Set Meral Standında Arap, Dubai ve Azeri müşterilere tek başına mini bir defile sundu. Beyaz gelinliği andıran elbiseyle basına poz veren Yıldız,le ilgili sorular üzerine eşinden yeni boşanan Mustafa Elgin'le yaşadığı ilişkisinin yolunda giittiğini belirterekdiyerek ikinci kez evlenebileceğinin sinyalini de verdi.