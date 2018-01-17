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Onu pataklamak ister miydiniz?

Onu pataklamak ister miydiniz?

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:41
Onu pataklamak ister miydiniz?
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Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yayınladığı anketle 'Tutku'yu pataklamak ister miydiniz?' diye sordu.

Altuğ’un dizisi Çocuklar Duymasın, bir dönem yaşadığı reyting krizini şimdilerde geride bırakmış görünüyor.

Sosyal medya hesabından dizisi Çocuklar Duymasın’ın reyting karnesini ve sıralamasını yayınlayan Altuğ aynı zamanda bir de anket paylaştı.

Dizide kocasıyla Haluk’la arasına giren Tutku karakteri üzerinden takipçilerine bir anketle soru yönelten Pınar Altuğ, yanıtı da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Dizi seyircisinin Haluk ve Meltem’i ayırdığı için adeta nefret ettiği Tutku karakteri hakkında bir anket hazırlayan Altuğ ‘Tutku’yu pataklamak ister miydiniz?’ şeklinde bir soru yöneltti...

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:43
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