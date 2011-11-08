'Onlar yazar değil yazarkasa!'

ANTALYA’ya bayram konseri için gelen şarkıcı Volkan Konak, ’Deprem beni ilgilendirmiyor’ dediğini iddia eden yazarlara sert çıktı. Konak, "Onlar aslında yazar değil, yazarkasa. Duygusuzlar" dedi.



Kurban Bayramı’nın ilk günü konser vermek için geldiği Antalya’da Kundu bölgesindeki Titanic Otel’de hayranlarıyla buluşan Konak, seslendirdiği ilk şarkının ardından kendisini dinlemeye gelen hayranlarına seslendi.

Hakkında çıkan iddiaları ortaya atan yazarlar için, "Onlar aslında yazar değil, yazarkasa. Duygusuzlar" diyen Konak, "Bu gece yine dostluk, kardeşlik adı altında bir araya geldik. 20 yıldır bu işteyim söylemekten ben bıktım, eminim sizlerde duymaktan bıktınız. Bu kainat denen nesne içerisinde, 7 bölge olan ülkemde karımın yanağından başka her şeyimi paylaştım bu insanlarla. Yıllardır bunu söylüyoruz, olsun, söylemeye de devam edeceğiz.



Şehitlerimiz var, deprem faciası var, yaşamını kaybetmiş olan herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşananlar karşısında bizim de yüzümüz düştü. Aslında bu ülkede müzik yapmakta zor zanaat, zorlaştı, iyice zorlaştı bu iş. Büyük bir sevgisizlik var, büyük bir ayrışma var. Birçok konuşacağımız konu varken, bilim, sanat, kültür, aşk varken sığ konular konuşuluyor. Neyse..." diyerek konuşmasını tamamladı.



Programına söylediği şarkılarla devam eden Konak, okuduğu şiirlerle de kendisini izlemeye gelen hayranlarına duygusal dakikalar yaşattı.