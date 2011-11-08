Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

'Onlar yazar değil yazarkasa!'

Konak, ’Deprem beni ilgilendirmiyor’ dediğini iddia eden yazarlara sert çıktı

'Onlar yazar değil yazarkasa!'

Konak, ’Deprem beni ilgilendirmiyor’ dediğini iddia eden yazarlara sert çıktı

08 Kasım 2011 Salı 00:00
'Onlar yazar değil yazarkasa!'
banner238

ANTALYA’ya bayram konseri için gelen şarkıcı Volkan Konak, ’Deprem beni ilgilendirmiyor’ dediğini iddia eden yazarlara sert çıktı. Konak, "Onlar aslında yazar değil, yazarkasa. Duygusuzlar" dedi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü konser vermek için geldiği Antalya’da Kundu bölgesindeki Titanic Otel’de hayranlarıyla buluşan Konak, seslendirdiği ilk şarkının ardından kendisini dinlemeye gelen hayranlarına seslendi.
Hakkında çıkan iddiaları ortaya atan yazarlar için, "Onlar aslında yazar değil, yazarkasa. Duygusuzlar" diyen Konak, "Bu gece yine dostluk, kardeşlik adı altında bir araya geldik. 20 yıldır bu işteyim söylemekten ben bıktım, eminim sizlerde duymaktan bıktınız. Bu kainat denen nesne içerisinde, 7 bölge olan ülkemde karımın yanağından başka her şeyimi paylaştım bu insanlarla. Yıllardır bunu söylüyoruz, olsun, söylemeye de devam edeceğiz. 

Şehitlerimiz var, deprem faciası var, yaşamını kaybetmiş olan herkese Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşananlar karşısında bizim de yüzümüz düştü. Aslında bu ülkede müzik yapmakta zor zanaat, zorlaştı, iyice zorlaştı bu iş. Büyük bir sevgisizlik var, büyük bir ayrışma var. Birçok konuşacağımız konu varken, bilim, sanat, kültür, aşk varken sığ konular konuşuluyor. Neyse..." diyerek konuşmasını tamamladı.

Programına söylediği şarkılarla devam eden Konak, okuduğu şiirlerle de kendisini izlemeye gelen hayranlarına duygusal dakikalar yaşattı.

Son Güncelleme: 08.11.2011 00:00
Anahtar Kelimeler:
DepremVolkan KonakKuzeyin Oğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim