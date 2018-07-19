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Ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

Tayland’da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan Leyla Bilginel, sağlığına kavuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, tedavi için kendisini Türkiye’ye getiren Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti.

Ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

Tayland’da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan Leyla Bilginel, sağlığına kavuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, tedavi için kendisini Türkiye’ye getiren Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:36
Ölümden dönmüştü! İlk kez görüntülendi

Tayland’a yerleşen ve sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması’na yakalanan Leyla Bilginel, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi için Türkiye’ye getirilen Bilginel önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı. Oğlu Kayra ile Nişantaşı City’s’de alışveriş yapan oyuncu, Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti: “Sağlık konusunda çağ atlamış bir ülkeyiz. Gittiğimiz devlet hastanesinde çok güzel bir tedavi süreci geçirdim. Ülkeme getiren Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplere çok şey borçluyum.” Tedavisinde sona gelindiğini de dile getiren oyuncu, “Tedavim bitti sayılır ama kendimi yorgun hissediyorum. Uzun bir süre ülkemde kaldıktan sonra tekrardan Tayland’a döneceğim” dedi. 

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