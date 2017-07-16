Ölümden Döndük



Sanat hayatının 45. yılını kutlamak için 21 Temmuz'da Ayvalık, 29 Temmuz'da Altınoluk, 19 Ağustos'ta ise Bodrum'da ‘Güzel Günler Göreceğiz' adını verdiği konserleri için hazırlık yapan Edip Akbayram, yaşadığı korku dolu anları, “Ölümden döndük” sözleriyle anlattı. Akbayram, “Uçak henüz havalanmıştı ki bir büyük kartal önce uçağın burnuna çarptı, ardından motora girdi. Motordan inanılmaz rahatsız edici bir ses yükseldi ve uçak yalpalamaya başladı. Herkes büyük panik yaşadı. Kaptan pilot hemen alana geri döneceğimizi anons etti. Uçağın tekerlekleri piste değene kadar tüm hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti” diye konuştu.Kayseri Havaalanı’nın yapıldığı bölgenin Türkiye'nin kuş cennetlerinden birisi olduğunu söyleyen Edip Akbayram, “Ne yazık ki uçaklar da böyle bir bölgeden havalanıp inmektedir. Zamanında bu düşünülmediği için sık sık bu tür tehlikelerin yaşandığını öğrendim” diye konuştu.