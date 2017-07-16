Edip Akbayram, Kayseri’den İstanbul’a dönerken THY’nin Boeing 707 tipi uçağıyla havalandıktan kısa süre sonra büyük bir kaza atlattı. Akbayram’ın içinde bulunduğu uçağın motoruna giren bir kartal, paniğe neden oldu. Pilot, Kayseri Havalimanına dönerek acil iniş yaptı.
Sanat hayatının 45. yılını kutlamak için 21 Temmuz'da Ayvalık, 29 Temmuz'da Altınoluk, 19 Ağustos'ta ise Bodrum'da ‘Güzel Günler Göreceğiz' adını verdiği konserleri için hazırlık yapan Edip Akbayram, yaşadığı korku dolu anları, “Ölümden döndük” sözleriyle anlattı. Akbayram, “Uçak henüz havalanmıştı ki bir büyük kartal önce uçağın burnuna çarptı, ardından motora girdi. Motordan inanılmaz rahatsız edici bir ses yükseldi ve uçak yalpalamaya başladı. Herkes büyük panik yaşadı. Kaptan pilot hemen alana geri döneceğimizi anons etti. Uçağın tekerlekleri piste değene kadar tüm hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti” diye konuştu.
KUŞ CENNETİ
Kayseri Havaalanı’nın yapıldığı bölgenin Türkiye'nin kuş cennetlerinden birisi olduğunu söyleyen Edip Akbayram, “Ne yazık ki uçaklar da böyle bir bölgeden havalanıp inmektedir. Zamanında bu düşünülmediği için sık sık bu tür tehlikelerin yaşandığını öğrendim” diye konuştu.