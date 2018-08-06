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Ölüm haberini alınca kahroldu!

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, 'Kiralık Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Oğuzhan Tükenmez'in kaza geçirerek ölmesinin üzerine acısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ölüm haberini alınca kahroldu!

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, 'Kiralık Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Oğuzhan Tükenmez'in kaza geçirerek ölmesinin üzerine acısını sosyal medya hesabından paylaştı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:26
Ölüm haberini alınca kahroldu!

'Kiralık Aşk' dizisinde Ozan karakterini canlandıran Oğuzhan Tükenmez, Şişli'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Oğuzhan'ın ölüm haberini öğrenen rol arkadaşı Onur Büyüktopçu, "Çok gençtin çok, dizi dışında güzel bir dostluğumuz vardı" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

"EH BE YAVRUM DAHA ÇOK GENÇTİN"

Oğuzhan Tükenmez'lşe fotoğrafını paylaşan Onur, altına şunları yazdı: Eh be yavrum daha çok gençtin... Daha 22 yaşındaydın. Her sahne öncesi bana "Abi seninle oynarken çok gülesim geliyor" derdin. Bende alışırsın gülmezsin derdim. Dizi dışında da güzel bir dostluğumuz vardı. Kiralık Aşk'in cast direktörlüğünü yaparken diziye almıştık. Efendiliğiyle ve saygısıyla çok şey biriktirdik. Ama nefesi bu kadarmış. Mekanın cennet olsun Ozim. Çok gençtin çok. Bu motor kazasında kaybettiğim kaçıncı yakınımsın sayamıyorum. Allah aşkına , güvenli ve hız yapmadan kullanın şu illeti. Kendinize güvenin ama karşı tarafa asla. Toprağın bol olsun."

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