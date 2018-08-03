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Oğluna koyacağı isim belli oldu

Bebeklerinin cinsiyetini büyük bir sevinçle öğrenen Alişan-Buse Varol çifti, oğullarına Erdoğan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan'ın ismini koyacak.

Oğluna koyacağı isim belli oldu

Bebeklerinin cinsiyetini büyük bir sevinçle öğrenen Alişan-Buse Varol çifti, oğullarına Erdoğan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan'ın ismini koyacak.

03 Ağustos 2018 Cuma 21:54
Oğluna koyacağı isim belli oldu

Şarkıcı Alişan'ın evlenmesi için seferber olan sanat ve siyaset dünyasından en büyük destek Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında dünya evine giren Alişan-Buse Varol nikahına BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, nikah törenine eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılmıştı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Başkan Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yapmıştı. Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuştu.

OĞLUNA ERDOĞAN'IN BÜYÜK OĞLUNUN İSMİNİ KOYACAK

Çiçeği burnunda çift evliliklerini bebekle taçlandırdırlar. Mutlu çiftin, dün heyecanla cinsiyetini öğrendikleri bebeklerine koyacakalrı isim belli oldu. Alişan kendini en mutlu gününde yalnız bırakmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Burak Erdoğan'ın ismini doğacak oğullarına koyacak.

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