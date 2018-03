O Türk Filmi Oscar'a Aday Oldu!

Mustang Oscar Adayı Oldu







88. Oscar adayları, Los Angeles'ta açıklandı. Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi en iyi yabancı film dalında Oscar adayı oldu.

Aktör John Krasinski, Akademi başkanı Cheryl Boone Isaac ve yönetmen Guillermo del Toro ile Ang Lee 24 kategoride adayları anons etti.



Adaylığı çokça tartışılan Leonardo DiCaprio, The Revenant filmindeki performansıyla ’En İyi Erkek Oyuncu’ dalında yine aday gösterildi.



Oscar’da en iyi film kategorisi de dahil 12 dalda aday olan ‘Revenant’ filmi, en çok dalda aday olan film oldu.



88. Akademi Ödülleri, ya da bilinen adıyla Oscar Ödülleri, Hollywood’un Dolby Tiyatrosu’nda Chris Rock’un sunuculuğunda 28 Şubat’ta gerçekleşecek.



İşte Oscar’a aday olan filmlerin tam listesi:





EN İYİ FİLM



Büyük Açık (The Big Short)

Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)

Brooklyn

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Marslı (The Martian)

Diriliş (The Revenant)

Gizli Dünya (Room)

Spotlight



EN İYİ YÖNETMEN



Adam Mckay – Büyük Açık (The Big Short)

George Miller – Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Alejandro G Inarritu – Diriliş (The Revenant)

Lenny Abrahamson – Gizli Dünya (Room)

Tom McCarthy – Spotlight



EN İYİ ERKEK OYUNCU



Bryan Cranston – Trumbo

Matt Damon – Marslı (The Martian)

Leonardo DiCaprio – Diriliş (The Revenant)

Michael Fassbender – Steve Jobs

Eddie Redmayne – Danimarkalı Kız (The Danish Girl)



EN İYİ KADIN OYUNCU



Cate Blanchett – Carol

Brie Larson – Gizli Dünya (Room)

Jennifer Lawrence – Joy

Charlotte Rampling – 45 Yıl (45 Years)

Saoirse Ronan – Brooklyn



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU



Christian Bale, Büyük Açık (The Big Short)

Tom Hardy, Diriliş (The Revenant)

Mark Ruffalo, Spotlight

Mark Rylance, Casuslar Köprüsü (The Bridge of Spies)

Sylvester Stallone, Creed



YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM



Embrace of the Serpant

Mustang

Son of Saul

Theeb

A War



EN İYİ GÖRSEL EFEKT



Ex Machina

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Marslı (The Martian)

Diriliş (The Revenant)

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)



EN İYİ SENARYO



Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)

Ex Machina

Ters Yüz (Inside Out)

Spotlight

Straight Outta Compton



EN İYİ UYARLAMA SENARYO



Büyük Açık (The Big Short)

Brooklyn

Carol

Marslı (The Martian)

Gizli Dünya (Room)



EN İYİ KURGU



Büyük Açık (The Big Short)

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Diriliş (The Revenant)

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)

Spotlight



EN İYİ ANİMASYON FİLMİ



Anomalisa

Boy and the World

Ters Yüz (Inside Out)

Shawn the Sheep Movie

When Marley Was There



EN İYİ GÖRÜNTÜ



Carol

The Hateful Eight

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Diriliş (The Revenant)

Sicario



EN İYİ MÜZİK



Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)

Marslı (The Martian)

Diriliş (The Revenant)

Sicario

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)

Son Güncelleme: 14.01.2016 18:56