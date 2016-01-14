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O Türk Filmi Oscar'a Aday Oldu!

O Türk Filmi Oscar'a Aday Oldu!

14 Ocak 2016 Perşembe 16:49
O Türk Filmi Oscar'a Aday Oldu!
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Mustang Oscar Adayı Oldu



88. Oscar adayları, Los Angeles'ta açıklandı. Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi en iyi yabancı film dalında Oscar adayı oldu.
Bu yıl 88.’si gerçekleştirilecek olan Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven’in Mustang filmi ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Oscar adayı oldu.



Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven’in Mustang filmi ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Oscar adayı oldu.

Aktör John Krasinski, Akademi başkanı Cheryl Boone Isaac ve yönetmen Guillermo del Toro ile Ang Lee 24 kategoride adayları anons etti.

Adaylığı çokça tartışılan Leonardo DiCaprio, The Revenant filmindeki performansıyla ’En İyi Erkek Oyuncu’ dalında yine aday gösterildi.

Oscar’da en iyi film kategorisi de dahil 12 dalda aday olan ‘Revenant’ filmi, en çok dalda aday olan film oldu.

88. Akademi Ödülleri, ya da bilinen adıyla Oscar Ödülleri, Hollywood’un Dolby Tiyatrosu’nda Chris Rock’un sunuculuğunda 28 Şubat’ta gerçekleşecek.

İşte Oscar’a aday olan filmlerin tam listesi:


EN İYİ FİLM

Büyük Açık (The Big Short)
Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)
Brooklyn
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Marslı (The Martian)
Diriliş (The Revenant)
Gizli Dünya (Room)
Spotlight

EN İYİ YÖNETMEN

Adam Mckay – Büyük Açık (The Big Short)
George Miller – Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Alejandro G Inarritu – Diriliş (The Revenant)
Lenny Abrahamson – Gizli Dünya (Room)
Tom McCarthy – Spotlight

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bryan Cranston – Trumbo
Matt Damon – Marslı (The Martian)
Leonardo DiCaprio – Diriliş (The Revenant)
Michael Fassbender – Steve Jobs
Eddie Redmayne – Danimarkalı Kız (The Danish Girl)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett – Carol
Brie Larson – Gizli Dünya (Room)
Jennifer Lawrence – Joy
Charlotte Rampling – 45 Yıl (45 Years)
Saoirse Ronan – Brooklyn

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Christian Bale, Büyük Açık (The Big Short)
Tom Hardy, Diriliş (The Revenant)
Mark Ruffalo, Spotlight
Mark Rylance, Casuslar Köprüsü (The Bridge of Spies)
Sylvester Stallone, Creed

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Embrace of the Serpant
Mustang
Son of Saul
Theeb
A War

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Ex Machina
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Marslı (The Martian)
Diriliş (The Revenant)
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)

EN İYİ SENARYO

Casusler Köprüsü (Bridge of Spies)
Ex Machina
Ters Yüz (Inside Out)
Spotlight
Straight Outta Compton

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Büyük Açık (The Big Short)
Brooklyn
Carol
Marslı (The Martian)
Gizli Dünya (Room)

EN İYİ KURGU

Büyük Açık (The Big Short)
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Diriliş (The Revenant)
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)
Spotlight

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Anomalisa
Boy and the World
Ters Yüz (Inside Out)
Shawn the Sheep Movie
When Marley Was There

EN İYİ GÖRÜNTÜ

Carol
The Hateful Eight
Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Diriliş (The Revenant)
Sicario

EN İYİ MÜZİK

Mad Max: Öfkeli Yollar (Mad Max: Fury Road)
Marslı (The Martian)
Diriliş (The Revenant)
Sicario
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens) 
Son Güncelleme: 14.01.2016 18:56
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