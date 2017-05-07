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07 Mayıs 2017 Pazar 15:07

O Tiple Nasıl Çapkınlık Yapıyor?

O Tiple Nasıl Çapkınlık Yapıyor?
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Eser Yenenler, o tiple nasıl çapkınlık yapıyor?
Murat Boz ve Eser Yenenler'in çapkınlık macerası gündem olmaya devam ediyor. Tahir Sarıkaya, iki ünlü ismi çok ağır şekilde eleştirdi.

Beyaz TV ekranlarında Murat Boz ve Eser Yenenler'in olaylı çapkınlık gecesinin haberini sunan Tahir Sarıkaya, "Eser Yenenler o tiple bu fizikle çapkınlık yapıyor ya; artık pes!" dedi.



Ünlü şarkıcı Murat Boz ve Eser Yenenler'in Bahar-Nihal Candan kardeşler ile yaptığı kaçamağın yankıları sürüyor. Beyaz TV ekranlarında haberi izleyiciye aktaran sunucu Tahir Sarıkaya, bu ikili hakkında ağır ifadeler kullandı.

"ESER O TİPLE..."
Yaşanan bu olayı sevgilisi olan Murat Boza yakıştıramadığını ifade eden Sarıkaya; Eser Yenenler içinse; 'Eser Yenenler, o tiple, bu fizikle çapkınlık yapıyor ya; artık pes!" dedi.


"ÜLKENİN DERDİ BİR AVUÇ İNSANIN YATAK MACERASI OLDU"
'Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez; ama...' diyen Tahir Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü; 'Murat Boz'a bu ortamı hazırlayan Eser Yenenler'dir. Çünkü Beşiktaş'ta villası varmış. Ülkenin derdi bir avuç insanın yatak macerası oldu.'


Murat Boz, Bahar-Nihal Candan ikilisi ile yakalandı!

"BUNLARI KİMSE YEMEZ"

Bir insan arkadaşını iyi seçmeli. Murat Boz'un o gece villaya gitmesinin nedeni Eser Yenenler'dir. Murat Boz'un o villaya gitmesini Eser istedi. Ve utanmadan 'yok böyle bir şeyler' diyorlar. Bırakın bu işleri. Bunları kimse yemez.'

 
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