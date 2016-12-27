O Tarihte Yayın Yapmayacaklar!

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'dan sürpriz karar!



Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan ortak bir karar verdi. Üç programcı 2017'nin ilk haftasında yayın yapmayacak. Bunun nedeni, (dizilerde olduğu gibi) reklam bütçelerinin yeniden hazırlanması sebebiyle ilk hafta izdivaç programlarında reklam olmaması. 3 evlilik programının ortak kararıyla alınan bu uygulama sonucu yayınlar 9 Ocak'tan itibaren başlayacak.Evlilik programı sunucusu Zuhal Topal, diğer kanallardaki evlilik programlarıyla ortak bir karara varıldığını ve diğer programlarda adayların yer aldığı ve 'loca' diye tabir edilen bölümde yer alan gelin ya da damat adaylarının transfer edilmeyeceğini açıklamıştı.