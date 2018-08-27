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'O Ses'e dahil olan Beyaz'dan flaş açıklama

9 günlük bayram tatilinin ardından havalimanında görüntülenen Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'de sunuculuk yapmak yerine jüri koltuğunda oturacağını söyledi.

'O Ses'e dahil olan Beyaz'dan flaş açıklama

9 günlük bayram tatilinin ardından havalimanında görüntülenen Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'de sunuculuk yapmak yerine jüri koltuğunda oturacağını söyledi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:16
'O Ses'e dahil olan Beyaz'dan flaş açıklama

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek, İstanbul dışına çıkan ünlü isimler, şehre döndü. Kıbrıs tatili dönüşü Atatürk Havalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, yeni projesi O Ses Türkiye için sunuculuk yapmak yerine jüri koltuğunda oturacağını söyledi.

"JÜRİDE YER ALIYORUM"

Yıllardır sunduğu Beyaz Show adlı programına bu yıl veda eden Beyazıt Öztürk, yeni sezonda O Ses Türkiye kadrosuna dahil oldu. Yarışmada sunuculuk yapacağı konuşulan Beyaz, "Yarışmada jüride yer alıyorum" dedi.

"MÜZİK BİLGİMİ YARIŞMA BAŞLADIKTAN SONRA GÖRSÜNLER"

Öztürk, müzik bilgisi olmadığı için kendisini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi: "Başladıktan sonra görmeleri, biraz bekleyip, öyle yorum yapmaları lazım."

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