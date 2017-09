O Rol İçin Sevgilisinin İznini Alamadı!

Tuğba Ekinci, o rol için sevgilisinin iznini alamadı!



Magazin figürü Tuğba Ekinci, Sinan Çetin'in Berlin in Berlin'in devamı olarak çektiği New York in New York filminde rol almasına yönelik teklifi sevgilisinin izin vermemesi üzerine geri çevirdi. Ekinci, kabul etseydi, Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin'deki rolünü oynayacaktı.Habertürk’ün haberine göre, Sinan Çetin, ikincisini çektiği ‘New York in New York’ filminde Hülya Avşar’ın canlandırdığı karakter için Tuğba Ekinci’ye teklif götürdü. Ancak Ekinci, sevgilisinin izin vermemesinden dolayı rolü reddetti.Filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da tamamlandı. Geri kalanı ise New York’ta çekilecek. Yeni filmde Cem Özer’in canlandırdığı Mürtüz karakterini Ekinci’nin oyuncu sevgilisi Ahmet Yıldırım oynuyor.Ahmet Yıldırım, Hülya Avşar’ın rolünü canlandırmasına yönelik sevgilisi Ekinci’ye gelen teklifi de veto etmiş. Nedeni ise Berlin in Berlin’deki Hülya Avşar’ın mastürbasyon sahnesine benzer sahneler olmasıymış. Ekinci, kendisinin projede olmasına izin vermeye Yıldırım ile üç buçuk yıldır birlikte olduğunu belirterek,“Ona ve ailesine olan saygımdan olgunlukla karşıladım. Ahmet’in kalbini ve düşüncelerini samimi buluyorum” dedi.ekinciyildirimHülya Avşar, ‘Berlin in Berlin’le Türkiye’ye yurt dışından ilk defa ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülünü getirmişti.