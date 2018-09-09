O eski halinden eser yok şimdi… Beckham saç ektirdi iddiası

Futbol dünyasının saha dışındaki tarzıyla en çok konuşulan isimlerinden David Beckham eski günlerini mumla arıyor. Saha içindeki yetenekleri kadar, imajıyla da her zaman en gözde isimlerden olan Beckham, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

Miami’de görüntülenen Beckham’ın saçlarının oldukça seyrek ve dökülmüş hali sosyal medyada hızla yayıldı. Son dönemde sık sık şapkayla görüntülenen Beckham’ın saç ektirme operasyonu geçirdiği iddia ediliyordu.

43 yaşındaki eski futbolcunun son fotoğrafları bu iddiaları oldukça güçlendirdi.

Futbolculuk kariyerinde sık sık farklı saç modellerini tercih eden Beckham, kuaförlere ‘Beckham modeli’ tabirini yerleştirmiş bir isimdi.