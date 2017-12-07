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07 Aralık 2017 Perşembe 16:28

O Diziye Transfer Oldu!

Furkan Kızılay'ın yeni dizisi belli oldu!

O Diziye Transfer Oldu!
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 'Çocuklar Duymasın'da 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay'ın yeni dizisi belli oldu.

Furkan Kızılay, geçtiğimiz aylarda katıldığı ödül töreninde "Tekrar ‘Havuç’ olmak istemiyorum” demişti. Kızılay, TRT 1’in sevilen dizisi Aslan Ailem’e katıldı. 

Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar rol alan, hatta bu diziyle büyüyen Furkan Kızılay, Kanal D ekranlarında yeniden dönüş yapan Çocuklar Duymasın’da Havuç rolüne dönmek istememişti.

Artık bu defteri kapattığını açıklayan ve Çocuklar Duymasın dizisi hayranlarını da bir hayli üzen Kızılay, yeniden ekrana dönüş yapıyor.

Geçen sene Survivor’da yarışan oyuncu, TRT 1’in sevilen dizisi Aslan Ailem’e katıldı. Yapımcılığını Es Film’in üstlendiği; başrollerini Burcu Özberk, Akın Akınözü, Hakan Salınmış, Benian Dönmez, Ferdi Sancar, Fırat Altunmeşe, Bora Akkaş, Zerrin Sümer, Eda Şölenci ve Ceren Taşçı’nın paylaştığı yapımın kadrosuna 8. bölüm itibariyle ‘Çocuklar Duymasın’daki Havuç karakteriyle ünlenen Furkan Kızılay dahil oluyor.
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