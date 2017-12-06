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06 Aralık 2017 Çarşamba 17:56

O DİZİ KALDIRILDI!

Fox'tan flaş karar!

O DİZİ KALDIRILDI!
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 FOX'un, üç ay önce tanıtımını yayınladığı ve büyük merak uyandıran Oğul isimli dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Etkileyici bir müzik eşliğinde, bir anne silüeti ve oğlunun görüntüsünün yer aldığı gizemli tanıtım, "Her şey olabilirsin hayatta ama bir anneye oğul olabilir misin?" sloganıyla yayınlanmış ve merak uyandırmıştı. Ancak, FOX diziyle ilgili tüm bilgileri, internet sitesinden kaldırdı.

Digiflame'nin yapımcılığını üstleneceği açıklanan 'Oğul'un hikayesi ve proje tasarımı deneyimli televizyoncu Çiğdem Savaşçıoğlu imzası taşıyordu. Yönetmen ve oyuncularıyla görüşmelerin sürdüğü projenin ocak ayı gibi ekrana gelmesi planlanıyordu.




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