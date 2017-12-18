O Damat Adayı Vefat Etti!

Evlilik programlarının damat adayı George Khotivari'nin vefat ettiği öğrenildi.

‘Evleneceksen Gel’ adlı evlilik programının damat adaylarından olan ve şarkıcılık yapan George Khotivari’nin, hayatını kaybettiği haberini Tuğba Özay verdi.

En son Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sundukları, ‘Evleneceksen Gel’ adlı evlilik programının damat adaylarından olan ve şarkıcılık yapan George Khotivari’nin, hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç şarkıcının vefat ettiğini Tuğba Özay, OnurAkayMedya’da yazdığı yazısında duyurdu.

Evlilik programlarından tanınan Gürcistanlı George Khotivari’nin bir süredir kanserle savaştığı ve geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybettiği öğrenildi. Khotivari, Gürcistan’da toprağa verildi.

EROTİK FİLM OYUNCUSU ÇIKMIŞTI!

Gürcistanlı George Khotivari, annesi Tsira Khotivari ile birlikte 1999 yılında Türkiye'ye göç etmişti. Annesi daha sonra bir Türk’le evlendi ve Müslüman oldu. Khotivari, liseyi Türkiye'de okuduktan sonra Gürcistan'da müzik eğitim aldı. Türkiye'ye tekrar geldiğinde annesinin isteği üzerine 2012 yılında bir evlendirme programına katılan Khotivari, daha sonra farklı kanallardaki evlendirme programlarında kendisine eş aramıştı. En son Seda Sayan'a katılan Khotivari'nin Bodrum Türkbükü'nde çekilen +18'lik filmde rol aldığı ortaya çıkınca, programdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Daha sonra Khotivari, erotik filmlerde oynadığını doğrulamış ve "Bana bu konuda kimse bir şey sormadı, ben de söylemedim" demişti. Khotivari, Hande Ataizi'nin sunduğu programda ise Yıldız Tilbe'ye evlilik teklifi etmişti.

SEDA SAYAN ÇOK SİNİRLENMİŞTİ!

Seda Sayan çıkan bu haberlere çok sinirlenmiş ve basın açıklaması yaparak, “Zaten bu insan bütün izdivaç programlarına evlenmek için çıkmış. Esra Erol'dan Hande Ataizi'ne kadar hepsinin programında çıkmış.” demişti.