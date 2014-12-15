Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

O Da Hacker Kurbanı

2015’te vizyona girecek yeni James Bond filminin senaryosu internete sızdırıldı. Sony’nin film departmanı geçtiğimiz ay hack’lenmişti.

O Da Hacker Kurbanı

2015’te vizyona girecek yeni James Bond filminin senaryosu internete sızdırıldı. Sony’nin film departmanı geçtiğimiz ay hack’lenmişti.

15 Aralık 2014 Pazartesi 16:55
O Da Hacker Kurbanı
banner238

O Da Hacker Kurbanı


2015’te vizyona girecek yeni James Bond filminin senaryosu internete sızdırıldı. Sony’nin film departmanı geçtiğimiz ay hack’lenmişti.

James Bond serisinin yeni filminin senaryosu Sony Pictures’ı hack'leyen bilgisayar korsanları tarafından internete sızdırıldı. Senaryonun internete sızdığı bilgisi filmin yapımcıları tarafından doğrulandı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosu açıklanan filmin senaryosunun internete sızdırılması üzerine avukatları aracılı ile medya kuruluşlarına bir yazı gönderen Sony, medyayı söz konusu dökümanlarda bulunan bilgilerin kullanılmaması konusunda uyardı.

Sony’nin yasal olarak medya kuruluşlarına bu yönde baskı yapamayacağını belirten uzmanlar, söz konusu belgelerin medya kuruluşları tarafından çalınmadığı sürece yayınlanmasında engel teşkil eden bir yasanın bulunmadığını belirtiyor.

Daniel Craig’in James Bond karakterini canlandıracağı, Monica Belluci, Christopz Waltz ve Lea Seydoux gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunun sızıntının ardından değiştirilip değiştirilmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Çekimleri devam eden yeni James Bond filmi Scepte’nin 6 Kasım 2015’te seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 16:57
Anahtar Kelimeler:
O Da Hacker Kurbanı2015’te Vizyona Girecek Yeni James Bond Filminin Senaryosu Internete Sızdırıldı. Sony’nin Film Departmanı Geçtiğimiz Ay Hack’lenmişti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim