O Da Hacker Kurbanı





2015’te vizyona girecek yeni James Bond filminin senaryosu internete sızdırıldı. Sony’nin film departmanı geçtiğimiz ay hack’lenmişti.



James Bond serisinin yeni filminin senaryosu Sony Pictures’ı hack'leyen bilgisayar korsanları tarafından internete sızdırıldı. Senaryonun internete sızdığı bilgisi filmin yapımcıları tarafından doğrulandı.



Geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosu açıklanan filmin senaryosunun internete sızdırılması üzerine avukatları aracılı ile medya kuruluşlarına bir yazı gönderen Sony, medyayı söz konusu dökümanlarda bulunan bilgilerin kullanılmaması konusunda uyardı.



Sony’nin yasal olarak medya kuruluşlarına bu yönde baskı yapamayacağını belirten uzmanlar, söz konusu belgelerin medya kuruluşları tarafından çalınmadığı sürece yayınlanmasında engel teşkil eden bir yasanın bulunmadığını belirtiyor.



Daniel Craig’in James Bond karakterini canlandıracağı, Monica Belluci, Christopz Waltz ve Lea Seydoux gibi isimlerin yer aldığı filmin senaryosunun sızıntının ardından değiştirilip değiştirilmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.



Çekimleri devam eden yeni James Bond filmi Scepte’nin 6 Kasım 2015’te seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı.