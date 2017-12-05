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05 Aralık 2017 Salı 19:41

Nusret'in Başı Belada! Açık Açık Tehdit Ettiler...

Nusret'in Başı Belada! Açık Açık Tehdit Ettiler...
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Amerika'dan Nusret'e ölüm tehdidi!
Sosyal medya üzerinde bir fenomen olan ve dünyanın farklı şehirlerinde açtığı şubelerde ünlülerle çektirdiği fotoğraflarla bilinen restoran sahibi Nusret Gökçe'nin geçen yıl paylaştığı bir fotoğraf tartışma yarattı.

İstanbul, Katar, Dubai ve Abu Dabi’deki şubelerinden sonra ABD’yi fethetmeye hazırlanan Gökçe Nusret’in Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf büyük bir tartışma yarattı. Yakın zamanda Miami’de şube açan Nusret’in 2016 yılının Kasım ayında paylaştığı bir fotoğrafı keşfeden ABD’de yaşayan Kübalılar büyük tepki gösterdi.

Amerikan basınına konuşan Kübalılar, Fidel Castro’nun önünde çekilen fotoğrafı sert bir dille eleştirdi. SaltBae hareketiyle tanınan Nusret, fotoğrafı Castro’nun ölümünden dört gün önce paylaşmış. Şapkasını Castro gibi takan ve elinde bir puroyla poz veren Nusret’in fotoğrafını gören Miamililer sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada, “Bu fotoğrafı görene kadar çok havalı olduğunu düşünüyordum” ve “Bir daha senin mekanına gitmeyeceğim” mesajları paylaşan ABD’lilerin mesajları sonrasında Nusret’in bu paylaşımı silinirken Fox News ve Miami Herald gibi medya kuruluşları da bu tepkiyi okuyucularına duyurdu.



Facebook üzerinden Carlos Navarro isimli bir kullanıcı, “Bu Miami’de ölüm öpücüğüdür. Bu çok saygısızca ve Miami’deki Kübalılara ayıp” derken, Andres Asion ise, “Bu fotoğraftan dolayı rezervasyonumu iptal ettirdiğimi söyledim. Benim babam Küba göçmeni ve onu oraya götüremem” dedi. Nusret’in fotoğrafın altına, “Sen de ette devrim yaptın dedi (Bugün Ankara Nusret’teyiz)” yazdığı öğrenilen Nusret’in bu paylaşımının silindiği belirlendi.


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