Nursel Ergin'e çok kötü haber!

Nursel Ergin'in Kanal D'deki programı için final kararı alındı.

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Nursel'le Evin Tadı programı için kanal yönetimi "final" kararı aldı. Nursel Ergin'in iş adamı Murat Akyer ile evliliği olay olmuştu.

REYTİNG KURBANI OLDU

Murat Akyer daha evliyken nişan yapan Nursel Ergin çok fazla eleştirilmişti. Yaklaşık bir ay önce nikah masasına oturan Nursel Ergin Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı "Nursel'le Evin Tadı" reyting kurbanı oldu.