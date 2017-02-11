Nuri Sesigüzel'den Kötü Haber

Türk Halk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'in geçtiğimiz yıl bel fıtığı nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi. Sesigüzel'den gelen bu haber hayranlarını üzerken, ünlü isimden bir açıklama geldi. Sesigüzel, 'Fazla yürüyemiyorum ama arabaya biniyorum, evde dolaşıyorum. Sadece yürümekte zorluk çekiyorum. 3 kez ameliyat geçirdim. Önümüzdeki hafta bir daha ameliyat daha geçireceğim. Benim şanssızlığım' dedi.Geçtiğimiz yıl bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Sesigüzel'in, ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi.Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgileri Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.Nuri Sesigüzel'in fotoğrafını sayfasında paylaşan Akay, altına şu notu düştü:"Nuri Sesigüzel’in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum."Haberlerin ardından Nuri Sesigüzel de sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yaptı."Fazla yürüyemiyorum ama arabaya biniyorum, evde dolaşıyorum. Sadece yürümekte zorluk çekiyorum. 3 kez ameliyat geçirdim. Önümüzdeki hafta bir daha ameliyat daha geçireceğim. Benim şanssızlığım. 'Çok iyi profesör' dediler, Şişli Etfal’de ameliyat oldum. sonra düzelmeyince diğer ameliyatlar geldi. Şimdi yeni iki yeni profesör ile ameliyatımı özel bir hastanede olacağım. Ona göre hazırlanacağız. İstanbul’da evimdeyim. Çiftliğime de gelip gidiyorum"