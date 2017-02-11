Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2017 Cumartesi 20:01

Nuri Sesigüzel'den Kötü Haber

Nuri Sesigüzel'den Kötü Haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Türk Halk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'in geçtiğimiz yıl bel fıtığı nedeniyle geçirdiği operasyon sonrası ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi. Sesigüzel'den gelen bu haber hayranlarını üzerken, ünlü isimden bir açıklama geldi. Sesigüzel, 'Fazla yürüyemiyorum ama arabaya biniyorum, evde dolaşıyorum. Sadece yürümekte zorluk çekiyorum. 3 kez ameliyat geçirdim. Önümüzdeki hafta bir daha ameliyat daha geçireceğim. Benim şanssızlığım' dedi.

Geçtiğimiz yıl bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Sesigüzel'in, ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgileri Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.

Nuri Sesigüzel'in fotoğrafını sayfasında paylaşan Akay, altına şu notu düştü:

"Nuri Sesigüzel’in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum."
'


NURİ SESİGÜZEL: BENİM ŞANSSIZLIĞIM

Haberlerin ardından Nuri Sesigüzel de sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.

"Fazla yürüyemiyorum ama arabaya biniyorum, evde dolaşıyorum. Sadece yürümekte zorluk çekiyorum. 3 kez ameliyat geçirdim. Önümüzdeki hafta bir daha ameliyat daha geçireceğim. Benim şanssızlığım. 'Çok iyi profesör' dediler, Şişli Etfal’de ameliyat oldum. sonra düzelmeyince diğer ameliyatlar geldi. Şimdi yeni iki yeni profesör ile ameliyatımı özel bir hastanede olacağım. Ona göre hazırlanacağız. İstanbul’da evimdeyim. Çiftliğime de gelip gidiyorum"


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç Oyuncu Hastanelik Oldu! Genç Oyuncu Hastanelik Oldu!
Öyle Bir Yerde Pilates Yaptı Ki... Öyle Bir Yerde Pilates Yaptı Ki...
Beklenmedik Aşk İtirafı... Beklenmedik Aşk İtirafı...
Kısmetse Olur'da Şoke Eden Ölüm Haberi! Kısmetse Olur'da Şoke Eden Ölüm Haberi!
DEMET KUTLUAY DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU DEMET KUTLUAY DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'tan ortak açıklama Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'tan ortak...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Genç Oyuncu Hastanelik Oldu!

Haberi Oku