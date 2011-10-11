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Nurgül'den Cesur Sahne.

Sensiz olmaz dizisi ile ekranlarda olan Nurgül Yeşilçay sevişme sahnesi ile çok konuşulacak.

Nurgül'den Cesur Sahne.

Sensiz olmaz dizisi ile ekranlarda olan Nurgül Yeşilçay sevişme sahnesi ile çok konuşulacak.

11 Ekim 2011 Salı 09:04
Nurgül'den Cesur Sahne.
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Sensiz Olmaz dizisinde Nurgül YEŞİLÇAY eski eşi rolündeki MURAT HAN ile sevişme sahnesinde oynadı. Nurgül YEŞİLÇAY 'ın sevişme sahnesi şimdiden olay oldu. Oğlu Alp 'in tedavisi için Alp 'e bir kardeş yapmaları gereken Nurgül YEŞİLÇAY ile eski eşi rolündeki Murat Hanı 'ın sevişme sahnesi dizinin yeni bölümünde ekranlara gelecek. 

Dizide Nurgül YEŞİLÇAY 'Feryal', karekteriyle eşinden boşanmış ve çocuğuyla yanlız kalan acılı bir anneyi canlandırıyor. Hakan ve Feryal'in, ayakları yerden kesen bir aşkla başlayan evlilikleri, çok geçmeden hüsranla sonuçlanıyor. Feryal evlilik hayatına bir türlü alışamayan kocası Hakan'ı bir kez daha affetmiyor ve boşanıyorlar. 

Feryal'in Aydın ile evlenecek olması haberiyle deliye dönen Hakan, bu evliliği engelleyemeyeceğini anlayınca oğlunu kendi velayetine almak istiyor. Ama Feryal'in eski kocasının tehditlerine pabuç bırakmaya hiç niyeti yok ! Feryal ve Aydın evleniyorlar... Ancak nikah kutlamaları devam ederken Alp'in hastalanması bu özel günü kabusa çeviriyor ve huzursuz günler başlıyor... Alp 'in kan değerlerini alt üst eden ölümcül bir hastalığa yakalanması üzerine eski eşlerin Alp 'e bir kareş yapmaktan başka çareleri kalmıyor... 

Son Güncelleme: 11.10.2011 09:04
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Sevişme DiziFeryal.
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